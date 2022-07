Van vrijgezel naar vrijgezellig: “Singles helpen om stap naar verenigingsleven te zetten”

Kessel-Lo Laatste schooldag bij De Nova in Kessel-Lo

De laatste dag van het schooljaar werd overal in Vlaanderen gevierd, maar hier en daar gebeurde dat toch in stijl. Dat was ook het geval bij De Nova in Kessel-Lo, zo zien we op een foto die naar onze redactie gestuurd werd door Mieke Engelborghs.

11:30