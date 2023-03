Van Vital tot Pact 24: in deze 8 kindvriendelijke restaurants in Leuven en het Hageland ben je welkom met het hele gezin

Wat is de CO2-im­pact van één voetbalwed­strijd? OH Leuven berekende het en lanceert actie ‘Game of the Future’: “Vorige wedstrijd tegen Anderlecht was goed voor 37,5 ton!”

OH Leuven speelt op 19 maart de topper tegen RSC Anderlecht. Belangrijk voor de top acht maar ook voor het klimaat want de wedstrijd wordt omgedoopt tot ‘Game for the Future’. “De vorige wedstrijd tegen RSCA kwamen 1230 van de 8197 supporters met de fiets. Dat aantal moet omhoog. Ik kan ook al aankondigen dat we vanaf volgend seizoen het bier gaan schenken in herbruikbare bekers”, aldus woordvoerder Filip Van Doorslaer.