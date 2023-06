Van muurklimmen tot een brouwerijbezoek: met deze 7 cadeaus verras jij je papa op Vaderdag in Leuven en het Hageland

Op zondag 11 juni is het Vaderdag. Dat betekent dat het weer tijd is om je papa in de watten te leggen. Heb jij nog geen idee wat je je vader cadeau wil doen? Dan helpen we je met deze tips op weg. Van een ontbijtje in Waanrode tot kajakken op de Demer: met deze cadeaus verras jij je papa in Leuven en het Hageland.

Klimzaal De Stordeur in Wilsele

Stordeur is dé plek voor papa's zonder hoogtevrees.

Wie een avontuurlijk cadeau zoekt voor zijn of haar papa, kan misschien eens langsgaan bij De Stordeur in Leuven. Dat is een grote klimzaal waar zowel beginners, gevorderden als absolute experten hun gading vinden. Wie zijn eerste stapjes op de klimmuur zet, krijgt dan ook de beste begeleiding. De Stordeur is de opvolger van de legendarische klimzaal Hungaria en beschikt over een klimzaal, een boulderzaal en een funhall. Je kan er eenmalig gaan klimmen, bijvoorbeeld met het hele gezin, maar je kan je vader ook meteen een tienbeurtenkaart of abonnement cadeau geven. De Stordeur pakt tot slot ook uit met een prachtige cafetaria. Daar bekom je van alle actie, op 15 meter hoogte en met zicht op de Leuvense Vaart.

Waar? Aarschotsesteenweg 112, Wilsele

Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 11 tot 23 uur

Zaterdag en zondag van 14 tot 23 uur

Prijs? Vanaf 13 euro

Meer info vind je hier.

Roos 14 in Waanrode

Heerlijk ontbijten doe je bij Roos 14

Bij Roos 14 in Waanrode kan je op zondag terecht voor een heerlijk uitgebreid ontbijt, en dat is op Vaderdag niet anders. Je mag je er verwachten aan een ontbijt vol streekproducten, aan tafel geserveerd. Op het menu staan verse pistolets, brood en koffiekoeken, zoet en hartig beleg, confituren van Wildiers, yoghurt met vers fruit en granola, gerookte zalm, eitjes, koffie, thee en chocolademelk. Je begint de dag met een glaasje cava of een vruchtensapje uit de streek en als afsluiter is er huisgemaakt chocoladedessert. Wil je graag meteen ook een overnachting koppelen aan het ontbijt? Ook dat kan, want Roos 14 is in de eerste plaats eigenlijk een bed & breakfast, middenin de Hagelandse natuur.

Waar? Klein Kempenseweg 14, Waanrode

Wanneer? Zondag 11 juni van 9 tot 12 uur

Prijs? 33 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

The Box in Tremelo

Voor de zoetebekken zijn er cadeautjes van The Box.

Leigh Van den Acker (32) is de trotse zaakvoerder van The Box, een online cadeauwinkeltje vol leuke hebbedingetjes. Meestal zijn de spullen handgemaakte en 100 procent Belgisch. Logisch, want de meeste dingen maakt Leigh zelf of zijn van de hand van haar mama of enkele vrienden. In het aanbod vind je bijvoorbeeld juwelen en kaarsen, maar er zijn ook heel wat ‘snuisteringen’, zoals opbergdozen, mokken en muurdecoratie. Feestdagen als Vaderdag zijn voor The Box hoogdagen. Je vindt er onder meer fijne sleutelhangers voor supervaders of snoepdozen voor zoete papa’s. En dan zijn er nog de gepersonaliseerde cadeautjes, die dus volledig aanpasbaar zijn. Het volledige aanbod vind je in de webshop van The Box.

Waar? Baalsebaan 162, Tremelo

Wanneer? De webshop is altijd open

Meer info vind je hier.

Kajakken op de Demer tussen Zichem en Langdorp

Op de Demer kan je gaan kajakken.

Is je papa meer een waterrat? Dan is een afvaart van de Demer ongetwijfeld een uitstekend cadeau. Van april tot september kan je in Zichem aan boord stappen van een kano of kajak. Daarmee peddel je helemaal tot in Langdorp. Dat is een tocht van 12 kilometer, goed voor minstens 2,5 uur vaarplezier. Onderweg vind je ook heel wat fijne picknickplekjes terug. Hier en daar kan je zelfs barbecueën, met dank aan de investeringen van de provincie Vlaams-Brabant. Alles is dus aanwezig om er een ontspannende en toch avontuurlijke dag van te maken. De afvaarten zijn een initiatief van Kajakdemervallei. Zij bestaan sinds 2021 en komen voort uit Kajakmaasland in Lanaken en Maasmechelen. Daar kan je al sinds de jaren 1980 op deze manier het water op.

Waar? Ernest Claesstraat 34, Zichem

Wanneer? Zaterdag en zondag vanaf 10.30, 11.30, 13.30 en 14.30 uur

Prijs? Vanaf 20 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

WellWines in Erps-Kwerps

Het buitenzwembad van WellWines in Erps-Kwerps.

Om te genieten in de puurste zin van het woord, moet je in Erps-Kwerps zijn. Daar baten An en Jo WellWines uit, een samentrekking van wellness en wines. Jo is werkzaam in de banksector, maar is daarnaast ook sommelier. An is dan weer verantwoordelijk voor de wellness. Sinds 2015 importeert het koppel wijnen uit Slovenië en Hongarije. Die kan je degusteren tijdens culinaire gastentafels of ‘open flessendagen’ en andere evenementen. Drie jaar geleden kwam daar dus ook een privéwellness bij. Voor Vaderdag kan je je papa verrassen met een cadeaubon voor één van de relaxerende arrangementen, of je kan hem een wijnpakket schenken met topwijnen uit Oost-Europa. Er zijn trouwens ook wellness-arrangementen voor het hele gezin.

Waar? Kwerpsebaan 267, Erps-Kwerps

Wanneer? Elke dag van 9 tot 23 uur

Woensdag gesloten

Prijs? Vanaf 140 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

FunBase in Tienen

Durf jij het aan om je papa een VR-room binnen te stappen

‘Plezier voor jong en oud’, dat is het motto van FunBase in Tienen. Bij hen kan je gaan lasershooten, een VR-game spelen of beide combineren. Daarnaast is er ook een escaperoom op maat van de kinderen. Het is dus de ideale plek om wat tijd met het gezin door te brengen, en meteen ook het perfecte adres om Vaderdag te vieren. Op 11 juni organiseert FunBase zelfs een vaderdagontbijt. Je kan het gezellige moment aan tafel dan combineren met een dubbele portie lasershooten. Al spreken de VR-games misschien nog wat meer tot de verbeelding. Daar duik je samen met familie en vrienden in een virtuele wereld waar alles mogelijk is. Alle activiteiten bij FunBase zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Waar? Sint-Truidensesteenweg 243, Tienen

Wanneer? Woensdag van 14 tot 18 uur

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

Prijs? VR-game 29 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

Huisbrouwerij Domus in Leuven

Domus is de eerste ambachtelijke huisbrouwerij in de Benelux.

Bier, het is en blijft een klassieker als het om vaderdagcadeaus gaat. In Leuven kan je dan ook langsgaan in de eerste ambachtelijke huisbrouwerij van de Benelux. Dat is Domus, gevestigd in de Tiensestraat. De brouwerij is al sinds 1985 gekoppeld aan het gelijknamige eetcafé. Tijdens een rondleiding ontdek je de geschiedenis van de huisbrouwerij. In die kleinschalige brouwerij wordt ambachtelijk gebrouwen met veel liefde en vakmanschap. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk voor groepen vanaf acht personen. Zo kan je de rondleiding combineren met een degustatie van de huisbieren, of je kan je bezoek afsluiten met een driegangendiner in het eetcafé. De gerechten zijn dan allemaal bereid met Domus-bier.

Waar? Tiensestraat 8, Leuven

Wanneer? Van dinsdag tot donderdag van 11 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur

Van vrijdag tot zondag van 11 tot 22 uur

Prijs? Rondleidingen vanaf 11 euro

Meer info vind je hier.

