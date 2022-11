Van musea tot een fakkeltocht: hier ontdek je het oorlogsverleden in Vlaams-Brabant en Brussel

Leuven Studenten en buren maken elkaar het hof tijdens Meet Your Street: “Kloof tussen beide leefwerel­den overbrug­gen.”

Na de zomermaanden groeit het inwonersaantal van Leuven met maar liefst 50 procent: een rechtsreeks gevolg van de jaarlijkse grote studententerugkeer. “Dat is in geen enkele andere Vlaamse stad het geval en maakt Leuven uniek,” zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen). Om buren en studenten elkaar beter te leren kennen vond gisteren Meet Your Street plaats, een gezellig samenzitten op twintig verschillende plekken in de stad.

