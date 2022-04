Van kantklossen in Diest tot een bezoek aan het gerechtsgebouw: 7 leerrijke uitstappen in Leuven en het Hageland tijdens Erfgoeddag

Basketbal BNXT League Leuven Bears doet gooi naar derde plaats na 61-67-winst op Feyenoord

Een grootse wedstrijd was het zeker niet, maar Leuven Bears heeft de zaken op Feyenoord verstandig aangepakt. Een sterk eerste quarter was de basis voor de latere 61-67-overwinning in Rotterdam. Met nog twee wedstrijden te spelen blijft Leuven in aanmerking komen voor de derde (Belgische) plaats in de eindstand.

20 april