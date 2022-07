Van je liefde verklaren aan Chris Lomme tot mosselen natuur smullen: onze weekendtips voor Leuven en het Hageland

Herent Eén jaar na de watersnood organi­seert Herent Helpt ‘Een hart van staal voor Aline’: “Nog steeds moeten mensen douchen in een container. Hallo regering?”

Precies een jaar geleden gingen de hemelsluizen boven ons land ongenadig open. De waterbom zette in provincie Luik dorpen als Pepinster en Trooz blank: tot 45.000 huizen raakten beschadigd. “En nog steeds is niet al het puin geruimd”, hekelen Lieve De Craemer (65) en Diet Uytherhoeven (53) de situatie. Met hun vzw Herent Helpt zamelen de dames spullen in voor het getroffen gebied, en blijven ze de machthebbers koppig wakker schudden. “Mijn laatste e-mail naar de koning kreeg het postscriptum ‘U zal zeggen: hier is ze weer.’”

15 juli