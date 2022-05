Van Horst over Leefdael tot Arenberg: Deze 7 fietsroutes brengen je langs de mooiste kastelen van Leuven en het Hageland

Voetbal 1A Beloften OHL volgend seizoen in eerste nationale, maar thuismat­chen niet in Oud-Heverlee

Mission accomplished. De U21 van OH Leuven komen volgend seizoen uit in eerste amateur, het derde niveau in België. Daarvoor was een gelijkspel tegen STVV voldoende. Omdat het veld op het oefenterrein van Oud-Heverlee niet voldoet aan de vereisten, wijkt OHL uit.

