Van het sas tot de Vlooybergtoren: op deze 10 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in Leuven en het Hageland

Leuven FOTOREPO Beleuvenis­sen krijgen waardig slotak­koord met Vive La Fête en OMD

Dankzij hitmachine Orchestral Manoeuvres in the Dark -OMD dus- hebben de vrijdagse Beleuvenissen in Leuven een waardig slotakkoord gekregen. “Ondanks het regenweer was het op alle pleinen weer druk in Leuven en bovenal genieten van topoptredens”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

24 juli