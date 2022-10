Van Halle-Booienhoven tot de Brabanthal: op deze 5 rommelmarkten in Leuven en het Hageland speur je naar verborgen schatten

Leuven Ontwerp­ster Karolien Verstrae­ten strijkt neer in hartje Leuven: “Toekomsti­ge bruiden kiezen hun droomout­fit in een huiselijke omgeving”

De Diestsestraat in Leuven krijgt er een bijzondere kledingzaak bij: een bruidswinkel van Karolien Verstraeten. Al meer dan tien jaar is de ontwerpster een gevestigde waarde in de Belgische bruidswereld en na haar shop in Antwerpen is Leuven nu aan de beurt. “Waarom zou je jouw trouwjurk enkel op die ene speciale dag dragen? Dankzij onze tweedelige creaties kan je zowel het boven- als onderstuk eindeloos combineren”, vertelt Karolien Verstraeten.

6 oktober