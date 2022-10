Van griezelen tot een marathon lopen: 5x weekendtips in Leuven en het Hageland

Leuven/Heverlee/Tervuren/Aarschot The Lod­ge-group geeft in november 20% korting op dranken en gerechten: “Tijdelijke werkloos­heid vermijden voor onze 250 werknemers”

Na de gedwongen sluitingen in de coronatijd wordt de horeca nu geconfronteerd met stijgende prijzen voor grondstoffen en een torenhoge inflatie die klanten op de rem laat staan. Bij The Lodge-group hebben ze naar eigen zeggen een manier gevonden om hun zaken toch vol te laten lopen. “Van 1 tot en met 30 november geven we 20% korting op alle bestelde dranken en gerechten. Het is kiezen tussen goed nieuws of enkele dagen sluiten”, klinkt het bij de bekende horecagroep.

26 oktober