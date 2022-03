Van een trio van chocomousse tot de Boma-taart: bij deze zeven bakkers uit Leuven en het Hageland koop je unieke taarten

ROTSELAAR Aarschotse­steen­weg in Wezemaal gaat twee nachten dicht voor onderhouds­wer­ken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat op een deel van de Aarschotsesteenweg in het centrum van Wezemaal een nieuwe toplaag asfalt aanbrengen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in het dubbelrichtingsfietspad tussen het Marktwegje in Wezemaal en de Pastoor Dergentlaan in Gelrode.

15 maart