Van een moord in Kortenberg tot de universiteitshal: 7 aanraders om te ontdekken tijdens Open Monumentendag in Leuven en het Hageland

Leuven FOTOREPO Jaarmarkt Leuven al vroeg op kruissnel­heid

De Leuvense Jaarmarkt is weer helemaal terug van weggeweest. Al vroeg in de ochtend werd het gezellig druk in de binnenstad en dat bracht huisfotograaf Patrick Vertommen mooi in beeld. “De jaarmarkt blijft het Leuvense volksfeest bij uitstek. Dat we opnieuw onbezorgd kunnen vieren, is een grote zegen voor onze stad. We zien vandaag ook dat de bezoekers weer massaal de weg naar onze stad vinden”, aldus schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

5 september