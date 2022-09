Van een herfstweekend tot gratis plaatsing van badkamertegels: 7 speciale acties tijdens Weekend van de Klant in Leuven en het Hageland

Leuven Shoppen loont in Leuvens tijdens het Weekend van de Klant: “Meer dan 130 verwenac­ties en massa's cadeaubons te winnen”

Het Weekend van de Klant is een feestelijke traditie in Leuven in het eerste weekend van oktober. Dit jaar is dat niet anders en zelfs het populaire figuurtje Geronimo Stilton heeft daar een hand in.

29 september