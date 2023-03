Van een carnavalsfeest tot wielersterren spotten: met deze 7 tips haal jij alles uit de paasvakantie in Leuven en het Hageland

Politie Leuven organi­seert verkeers­les­jes voor kinderen van 5 tot 7 jaar tijdens paasvakan­tie

De paasvakantie gaat binnenkort van start en in het verkeerspark van het provinciedomein Kessel-Lo wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe cursus ‘Paashaas’, verkeerslesjes voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Elk jaar weer is er een enorme belangstelling voor deze lesjes, inschrijven is dus zeker nodig.