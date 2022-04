Van een brunch in een binnenspeeltuin tot een ballonvaart over de regio: 7 tips om Moederdag te vieren in Leuven en het Hageland

Leuven Leuven verhoogt CO2-reductie tegen 2030 van 40 naar 55% maar is dat een haalbare kaart? “Vooropge­stel­de reductie met 20% tegen 2020 wellicht zelfs niet gehaald”

Leuven gaat in navolging van Europa voor een versnelling in de klimaatambities en wel van 40 naar 55% tegen 2030. Hoge inzet maar hoe zit het eigenlijk met de CO2-uitstoot in Leuven? Volgens oppositiepartij N-VA is er tot op heden slechts een vermindering van 1,5% gerealiseerd, al is het nog wachten tot in het najaar op definitieve resultaten. Schepen David Dessers (Groen) geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is maar blijft geloven in de doelstellingen.

