Van De Kloostergang tot De Blauwe Kater: bij deze 8 biercafés proef je unieke biertjes in Leuven en het Hageland

IN BEELD. Dit was de jubileume­di­tie van Leive Vloms

Schlagerfestival Leive Vloms was toe aan de vijfde editie en dat werd gevierd met vijf artiesten: Bart Herman, Sabien Tiels, Ingeborg, Get Ready en De Romeo’s. Het werd vanzelfsprekend een feestje om niet licht te vergeten op de Oude Markt in Leuven. Hoeveel het festival ten voordele van het onderzoek naar MS dit jaar heeft opgebracht, is nog niet duidelijk maar er zal zeker een mooi bedrag worden toegevoegd aan de 50.000 euro die de voorbije edities al werd ingezameld. HLN Leuven stuurde huisfotograaf Patrick Vertommen naar Leive Vloms om de feestelijkheden mooi in beeld te brengen en hij kwam thuis met een mooie reeks foto’s die we u niet willen onthouden.