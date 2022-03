Van complete duisternis in Tienen tot boomklimmen in Huldenberg: onze vijf weekendtips voor Leuven en het Hageland

Heverlee Nu ook dat steeds kostbaar­der wordt: Hoe groot is de kans dat we zonder drinkwater komen te zitten? In Heverlee deden ze de test

Het zijn Vlaamse Waterdagen en dat is een ideaal moment om eens stil te staan bij ons drinkwater. Wat als we geconfronteerd worden met een grote wateronderbreking? Of erger nog, wat als ons drinkwater verontreinigd geraakt? In Heverlee vond vandaag een testoefening plaats zodat iedereen in Vlaanderen op elk moment toegang heeft tot zuiver drinkwater, ook bij calamiteiten.

23 maart