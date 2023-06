Van chocolade tot voetbal: op deze 7 plekken beleef je een onvergetelijke teambuilding in Leuven en het Hageland

“Plots kwam er een wiel op me af gestuiterd, en ik kon nergens heen”: rustig autoritje naar huis loopt bijna fataal af op E40

Met flanellen benen stapte Sander Vranckx (23) zondagavond uit zijn Peugeot op de pechstrook van de E40. Een rondslingerend wiel met de as er nog aan had even daarvoor met hoge snelheid zijn wagen geraakt tussen Brussel en Tienen. Door de klap vloog zijn motorkap omhoog. De jongeman beseft maar al te goed dat dit veel erger had kunnen aflopen, maar is vooral op zoek naar getuigen. “Zonder tegenpartij kan mijn verzekering niets voor me doen.” Een reconstructie van wat een rustig autoritje naar huis moest worden.