Van Ballroom & Latin tot bridgen: met deze 7 workshops kom je de koude wintermaanden door in Leuven en het Hageland

Leuven Studeer eens in een nachtclub: Barvista doopt zich heel even om tot Study Club

Studenten zijn sociale dieren. Dat blijkt uit het succes van samenblokinitiatieven zoals Study Club. Vorige week week was het aan de Brusselse club Jeux d’Hiver om studenten een studeerruimte te bieden, maar vanaf vandaag neemt nachtclub Barvista de fakkel over. Heel even heersen in het danscafé geen pompende beats, maar een loodzware stilte.

10 januari