Vakantiewoning Trumpet House genomineerd voor Toerisme Awards

“”Met de Toerisme Awards willen we de ruime toeristische sector in de kijker zetten en een aantal verdienstelijke aanbieders van toeristische producten belonen voor hun inzet en innovatie. Want zonder producten geen toeristen en geen inkomsten uit toerisme”, aldus Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. In totaal waren er 77 kandidaten maar de jury nomineerde per categorie drie inzendingen. In de regio Leuven is enkel vakantiewoning Trumpet House bij de genomineerden en wel in de categorie van logies die uitblinken in digitale communicatie. Alle genomineerden maken kans op de eindoverwinning dankzij de publieksstemming die zopas van start is gegaan. “Voor de jury zijn alle genomineerden terechte winnaars maar slechts één genomineerde per categorie kan de Toerisme Award in de wacht slepen. Daarvoor hebben we de stemmen van het publiek nodig. Men kan slechts eenmaal stemmen per categorie en men maakt kans op één van de tien bonnen ter waarde van 150 euro voor een verblijf in Vlaams-Brabant. De winnaars van de waardebonnen worden bekend gemaakt op vrijdag 31 maart”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens. Stemmen kan tot en met 21 maart via www.toerismevlaamsbrabant.be/awards.