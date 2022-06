VAKANTIETIPS VOOR DE THUISBLIJVERS. Rode Oortjes-wandeling met stadsgids Lucie ‘The Queen’ Mertens: “Een man die ontrouw is, is ook een hoer”

WERCHTER/LEUVEN/AARSCHOT De Lijn zet tot honderd chauffeurs per dag in tijdens Rock Werchter: welke bus neem je best?

Vanaf woensdag 13 uur tot en maandag 4 juli 14 uur zijn er pendelbussen van De Lijn om de festivalgangers van en naar de wei te brengen. De Lijn zet hiervoor dagelijks zestig chauffeurs in. Op donderdag - traditioneel de drukste dag - zijn dat zelfs honderd chauffeurs. Het vervoer is inbegrepen in het festivalticket. Hieronder lees je welke bus je het best neemt.

28 juni