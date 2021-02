‘Vader’ van Lara Croft investeert 1,8 miljoen euro in Leuvense gamestudio

KESSEL-LO Fietsen gestolen uit tuinhuis

12:31 In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken in een tuinhuis in de Opvoedingsstraat in Kessel-Lo. De daders braken het slot van het tuinhuis open en gingen aan de haal met twee fietsen en een tang. De bewoners ontdekten woensdagochtend de inbraak en verwittigden de politie. Er werd proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden.