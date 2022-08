Vaccinatiecentrum na de zomer opnieuw in Brabanthal

Er komt dit jaar nog een vaccinatiecampagne -hopelijk de laatste grootschalige- om het coronavirus in te dijken en dat brengt alweer een hele verhuizing op gang. Na de grote vakantie verhuist het vaccinatiecentrum in Kinepolis in de Bondgenotenlaan weer naar de Brabanthal. Op die manier wil Eerstelijnszone Leuven zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een herfstbooster kunnen toedienen. Men verwacht immers nog wel een opstootje van het coronavirus in het najaar. De cijfers zitten momenteel wel nog goed. Al drie weken op rij is het aantal besmetting in de regio Leuven in dalende lijn. In UZ Leuven verblijven momenteel 84 COVID-19-Patiënten. Daarvan krijgen er 10 intensieve zorgen en dat is er eentje meer in vergelijking met een week geleden toen er nog sprake was van 87 coronapatiënten. Ter vergelijking; eind juli stond de teller in UZ Leuven nog op 96 mensen die het coronavirus hadden opgelopen waarvan er tien op de afdeling intensieve zorgen werden verzorgd.