Vaartkom in Leuven wordt centrum van pleziervaart: “We verwachten meer dan 60 boten”

Jawel, Leuven heeft een jachthaven. Akkoord, de universiteitsstad is Monaco nog niet maar we zijn toch al een beetje op weg. “We moeten trouwens al terug in de tijd tot 1983 voor de eerste pogingen om in Leuven een jachthaven uit te bouwen”, vertelt Patrick De Boeck van de Vlaamse Vereniging voor Watersport Leuven (VVW). “Toch duurde het nog tot 1997 vooraleer het Leuvens Stadsbestuur de beslissende stap zette. De keuze voor het beheer viel op VVW Leuven.Rond diezelfde periode beslist N.V. Zeekanaal -momenteel de Vlaamse Vaarweg- de werking van de bruggen en sluizen te verbeteren en in juni 1997 begon het uitbaggeren van het kanaal vanaf Leuven tot het Zennegat in Mechelen. Vandaag ligt de jachthaven midden in de hippe Vaartkom op wandelafstand van het stadscentrum. Met een hypermodern nieuw havenhuis is de jachthaven klaar voor het ontvangen van de 40ste toervaartreünie met boten uit heel Vlaanderen maar ook uit Nederland en Wallonië. Deze toervaartreünie is de jaarlijkse feestelijke hoogmis van de pleziervaart en wordt telkens in een andere gaststad georganiseerd. In het weekend van 21 mei verwacht VVW Leuven meer dan 60 bijkomende vaartuigen. Voor de bemanning van de boten werd er ook een programma van culturele activiteiten uitgewerkt, in samenwerking met de toeristische dienst van de stad Leuven. Op dit moment is het nog kalm in de Leuvense jachthaven maar dit zal gedurende het weekend ongetwijfeld veranderen.”