UZ Leuven onthult Loopbaan: wandel- en looproute rondom het ziekenhuis ter bevordering van een sportieve pauze

Het is al de zesde Loopbaan die Sport Vlaanderen onthult. Deze kwam tot stand in samenwerking met de stad Leuven, de gemeentes Herent en Bertem en het Agentschap voor Natuur en Bos. Beide lussen beginnen en eindigen aan de hoofdingang van het ziekenhuis. “Met de Loopbanen willen we werknemers vlakbij hun werkplek de mogelijkheid geven om te wandelen en te lopen,” zegt Filip Demeyer, teamverantwoordelijke Sport op het Werk van Sport Vlaanderen. “Sportieve werknemers, ook op werkdagen, zitten beter in hun vel en zijn vaak productiever op het werk. Daarom ontsluiten we met Sport Vlaanderen laagdrempelige loop- en wandelroutes waar mensen in een groen kader even kunnen loskoppelen van hun werk.” Dat neemt niet weg dat de routes ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. “Deze nieuwe omloop zal de Leuvenaar nog meer kansen geven om vlak bij de stad in een mooie groene omgeving te bewegen,” besluit Leuvens schepen van sport Johan Geleyns (CD&V). “Want sportieve Leuvenaars zijn gezondere en gelukkigere Leuvenaars.”