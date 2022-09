UZ Leuven eerste Belgische ziekenhuis dat patiënten met gehoorimplantaat digitaal kan opvolgen

Een cochleair implantaat wordt via een ingreep in het binnenoor geplaatst bij patiënten met ernstig gehoorverlies. Het apparaat stimuleert de gehoorzenuw elektronisch. Wereldwijd zijn zo’n één miljoen mensen drager van het toestel, waarvan 5.000 in België. Cochlear, de producent van het apparaat, ontwikkelde een digitale applicatie die het mogelijk maakt om patiëntenopvolging deels thuis te doen. “Zo kunnen de audiologen en ikzelf via de app het gehoor van de patiënt evalueren, nakijken of het implantaat nog goed werkt en de patiënt feedback geven. De meeste problemen kunnen via de app opgelost worden. De app laat toe te identificeren welke patiënten een fysieke afspraak in het ziekenhuis nodig hebben,” vertelt prof. dr. Nicolas Verhaert, neus-keel-oorarts in UZ Leuven. Al meer dan twintig patiënten gaven hun medewerking aan het pilootproject in het ziekenhuis.