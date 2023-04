Unieke trollys te winnen op Leuvense markt

Twee bestuur­ders onder invloed spelen rijbewijs kwijt tijdens politiecon­tro­le

In de nacht van zaterdag op zondag deed de verkeersdienst van de Leuvense politie een controle op rijden onder invloed. De inspecteurs vatten post op de Eénmeilaan, de Aarschotsesteenweg, de Wijgmaalsesteenweg, de Tervuursesteenweg en in de Naamsestraat. In totaal werden 74 bestuurders gecontroleerd.