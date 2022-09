Uniek werk van rouwontwerper Stijn D'Hondt in PARCUM

Stijn D’Hondt is ontwerper en mede-oprichter van creatief bureau Heren Loebas. Bij het overlijden van zijn moeder zocht hij naar hoopvolle ontwerpen die haar positieve persoonlijkheid zouden visualiseren tijdens haar afscheid. Al snel werd duidelijk dat dit nauwelijks te vinden was en daarom ging hij de uitdaging zelf aan. Hij creëerde haar rouwbrief, een herdenkingskaartje en vrolijkte de dienst op met ballonnen om zo het leven te vieren dat ze had geleefd. Enkele weken na het overlijden ontwikkelde hij zijn eerste reeks ontwerpen ‘Until Forever’. Die kunstwerken werden kort daarna tentoongesteld in het National Design Museum in Mexico City. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en heeft Stijn D’Hondt het troostmerk Loovt op de kaart gezet. Met hoopvolle designs en kunst wil hij het taboe rond verdriet en rouwen doorbreken. “Loovt staat voor het vieren van het leven én van wat is geweest. Met Loovt wil ik liefde verspreiden”, aldus de kunstenaar.

Hartcurve

Een stevige portie van die liefde kan je vanaf nu aanschouwen in museum PARCUM. Met de intieme tentoonstelling ‘Lost Heartbeats’ bundelt Stijn D’Hondt vijftien verliesverhalen op een visuele en auditieve manier in de nok van Abdij van Park. “Voor het project ‘Lost Heartbeats’ ging ik in gesprek met enkele boegbeelden die elk op hun eigen manier een rouwproces doormaakten. Zij namen afscheid van een echtgenoot, een gezond lichaam, een sterrenzoon, gegenderde verwachtingen, een vermiste broer,…Tijdens een openhartig gesprek registreerde ik de hartslagen. Onderzoek toont aan dat tijdens een rouwproces verschillende soorten hartpijn ervaren kunnen worden. Die pijn is niet enkel voelbaar maar ook zichtbaar in de hartcurve. Aan de hand van datavisualisatie toverde ik de afwijkingen in de curve om tot nostalgische landschappen.” ‘Lost Heartbeats’ loopt tot en met 6 november. Een ticket (12 euro) reserveer je best op voorhand via www.parcum.be/museum/lost-heartbeats. Het ticket geeft ook toegang tot de historische ruimtes van Abdij van Park.