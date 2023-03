Uitverkocht KnuffelKaffee in Hal 5: plusbaasjes ontmoeten huisdieren

Leuven ging in zee met AAP vzw om eenzame huisdieren -en mensen- gelukkiger te maken. Of ook: op zoek gaan naar de ideale match tussen huisdieren en plusbaasjes. “Dieren die niet de hele dag alleen zitten en kunnen spelen en wandelen, zijn gelukkigere dieren”, aldus schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). In het kader van project ‘plusbaasjes’ werd zopas in Hal 5 in Kessel-Lo een eerste KnuffelKaffee georganiseerd. Volledig uitverkocht trouwens en dat doet Joke Decru -directeur bij AAP vzw- uiteraard veel plezier. “Een plusbaasje is een dierenvriend uit de buurt die op vrijwillige basis helpt bij de zorg voor je hond of kat. Het dier gaat naar het plusbaasje of het plusbaasje komt thuis op bezoek. Dat wordt allemaal vooraf afgesproken. Al meer dan vijf jaar brengt AAP vzw mensen en dieren dichter bij elkaar en daar zijn we uiteraard AAP-e-trots op! We hebben al zoveel mooie matchen mogen maken tussen baasjes, beestjes en plusbaasjes. En nu ook weer bij het eerste event in Leuven in Hal 5.” Ook schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit) is blij dat het concept ook in Leuven aanslaat: “Het is niet alleen goed voor de dieren maar ook voor de mensen. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om zelf een huisdier te houden maar als plusbaasje krijg je ook de onvoorwaardelijke vriendschap van een huisdier. Dit project helpt ook om nieuwe contacten te leggen, mensen te ontmoeten en zich verbonden te voelen met anderen.” Meer info: www.leuven.be/plusbaasje.