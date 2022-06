Uittocht naar Rock Werchter veroorzaakt grote verkeersdrukte rond Artoisplein

WERCHTER Rik beleeft zijn droom wanneer artiest Kid Laroi hem uit publiek pikt tijdens TW Classic: “Als 16-jarige uit tienduizen­den fans geplukt worden: wauw!”

De 16-jarige Rik Wesenbeek beleefde op TW Classic een gelukzalig moment. Als grote fan van The Kid Laroi werd hij door de zanger uit een uitzinnig publiek gehaald. Hoe speel je dat klaar? “Ik had een groot bord gemaakt met de tekst ‘My dreams keep me up at night, please take me backstage”, vertelt de tiener nagenietend.

28 juni