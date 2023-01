UiTPAS opent pop-uploket in Tweebronnen

Met een UiTPAS spaar je elke keer dat je naar een event of een activiteit gaat punten. Die punten ruil je om voor een leuk voordeel zoals gratis tickets of een ander cadeau. “Leuvenaars die het financieel moeilijk hebben, krijgen met een UiTPAS aan kansentarief een extra korting van 80% op tickets, lidgeld of inschrijvingsgeld. Zo geven we veel meer mensen de kans om te genieten van het vrijetijdsleven”, legt schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit) uit. UiTPAS bestaat ondertussen zes jaar en ondertussen zijn er meer dan 18.000 in omloop waarvan 10.000 met kansentarief. “UiTPAS wil bestaande en nieuwe pashouders warm maken voor het programma en wil luisteren naar de vragen die leven bij de Leuvenaar. UiTPAS opent daarom een jaar lang een pop-uploket in de Tweebronnen-site. Het loket is om de twee weken elke donderdagavond tussen 16 uur en 19.30 uur geopend”, besluit schepen Cornillie.