Uitgeverij Oogachtend valt in de prijzen met ‘Vel’ van Sabien Clement en Mieke Versyp

“Het succesboek Vel is één van de drie winnaars van de Henry Vandevelde prijs in de categorie Graphics. Welke plek in de top drie het boek zal veroveren, hangt af van de publieksstemming die tot 20 december zal lopen. De uitreiking zal plaatsvinden in de Bozar op 23 januari”, zegt Ann Jossart van uitgeverij Oogachtend. “Ten tweede sleept de Franstalige editie (uitgegeven door Ca et La Editions, nvdr) de Prix René Goscinny voor beste scenario door beginnende scenarioschrijvers in de wacht. Mieke Versyp is overigens de eerste Nederlandstalige auteur die deze prijs mag ontvangen. En ten derde heeft de Franse editie een plek bemachtigd op de shortlist voor de zeer prestigieuze Fauve D’or, de prijs voor het beste album van het jaar van het stripfestival in Angoulême. De uitreiking van de prijs staat op het programma op 29 januari.” Meer informatie: www.oogachtend.be