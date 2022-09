UCLL ziet kwart meer inschrijvingen lerarenopleiding: “Een duidelijke kentering ondanks het overwegend negatieve en demotiverende nieuws over het onderwijs.”

LeuvenTerwijl leerlingen over het ganse land de scholen opnieuw binnendruppelen kunnen studenten aan het hoger onderwijs nog even genieten van de zomer. Halverwege de inschrijvingen aan het UCLL ziet de hogeschool alvast enkele voorzichtige trends ontstaan. Opvallend: de interesse in de lerarenopleiding stijgt met een kwart. Een broodnodige opsteker voor ‘het mooiste beroep van de wereld’.

Met nog ruim twee weken tot de start van het academiejaar op 19 september hebben eerstejaars nog ruimschoots tijd om zich in te schrijven. Uit cijfermateriaal blijkt dat de helft van de nieuwe studenten wacht tot september om zich in te schrijven. De hogeschool benadrukt dus dat de voorlopige cijfers met de nodige omzichtigheid moeten worden behandeld. Toch is er een duidelijke trend: ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar telt UCLL het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleiding met een kwart stijgen. Zet die lijn zich verder komt dat neer op 120 extra leerkrachten in opleiding, verspreid over kleuter, lager en secundair onderwijs, en dat zowel in Vlaams-Brabant als in Limburg.

Kentering

“De inschrijvingen stromen op dit moment heel vlot binnen,” zegt Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL-lerarenopleiding. “We zien een duidelijke kentering ondanks het overwegend negatieve en demotiverende nieuws over het onderwijs in de media. Dit betekent dat de studenten die kiezen om leraar te worden in de huidige maatschappelijke context kiezen vanuit intrinsieke motivatie. Zij zijn gemotiveerd om het verschil te maken, impact te hebben, uitdagingen aangaan en elke dag zinvol werk doen. Het positieve daaraan is dat wie vanuit zo’n intrinsieke motivatie kiest voor een beroep ook veel langer in die job blijft.”

Goed nieuws dus, maar om het lerarentekort helemaal in te vullen - GO!-topman schatte in juni dit jaar dat er nood was aan 10.000 voltijdse leerkrachten - zal de groei zich nog jaren moeten doorzetten. “Het blijft van belang om naast de instroom fundamenteel in te zetten op het verlagen van de uitstroom tijdens de lerarenloopbaan,” gaat Decin verder. “Elke leraar heeft zoals iedereen waardering en vertrouwen nodig van leerlingen, van collega’s, van ouders, van directies maar ook van overheden. Er zijn prioritair acties nodig om leraren tijd en ruimte te geven kwaliteitsvol les te geven, weg van planlast en controledrift, te professionaliseren, te verbinden en te groeien. Wij zijn vragende partij om samen met scholen, lokale en nationale besturen en pedagogische begeleidingsdiensten ondersteuningsmodellen op te zetten. We zijn het verschuldigd aan die duizenden enthousiaste, gepassioneerde toekomstige leraren die over enkele weken aan hun opleiding starten.”

Volledig scherm Honderden studenten UCLL zingen 'Lied van de leraar' © Vertommen

Management

Naast de stijgende interesse in de lerarenopleiding meldt het UCLL een blijvende hausse voor de managementopleidingen: een trend die zich al jaren doorzet. Opnieuw schreven zich 30% meer studenten zich in, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De andere opleidingen blijven status-quo. “Alles rond het meertalige lijkt terug in de lift en dat is goed nieuws want er is een hoge nood in de arbeidsmarkt,” vertelt programmadirecteur Kim Plevoets. “We zien ook dat trajecten zoals Creative Media Management het goed doen: als businessopleidingen vinden we het belangrijk om continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat koppelen we vervolgens aan een sterke basis met veel kansen tot unieke stages, projecten en praktijklessen. Die aanpak slaat duidelijk aan.”

