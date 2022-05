UCLL-Studenten Verpleegkunde sensibiliseren voorbijgangers over handhygiëne

De UCLL-studenten trokken de straat op in het kader van de Week van de Zorg met preventie als centraal thema. Op drie Leuvens ‘hotspots’ gaven de studenten met veel kennis van zaken een demo en educatie rond handhygiëne. “Na de afgelaste editie van 2020 en de online editie van 2021 mag het opnieuw”, aldus de studenten Verpleegkunde en de HBO5-studenten die voorbijgangers sensibiliseerden aan campus Gasthuisberg, het Martelarenplein en de Grote Markt. “Tijdens de Week van de Zorg – van 9 tot 15 mei dus – zetten we de zorg- en welzijnssector een week lang positief in de kijker. Het wordt een feestweek waarin we informeren en verbinden, met handhygiënetechnieken als rode draad. En we doen dat met volle passie, deskundigheid en een groot enthousiasme.”