UCLL-studenten openen vier pop-upwinkels onder één dak

Als een Zwitsers zakmes herbergt het winkelpand in Bondgenotenlaan 119 vier pop-ups onder hetzelfde dak. Bij Second Time Around worden tweedehands spullen omgevormd tot decoratiestukken, Hagelandse Vrienden verkoopt een assortiment streekproducten, Manu-Elle verkoopt handgemaakte producten voor vrouwen van Belgische ontwerpers, en Tea for You heeft een aanbod thee en planten in het assortiment. Het uitbaten van een fysieke winkel is de laatste stap in het traject van de UCLL-studenten. De winst van het pop-upverhaal wordt geschonken aan Kom op Tegen Kanker.