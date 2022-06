UCLL-studenten ontwerpen educatieve zomerpakketten voor kansarme kinderen: “Waar uw wieg staat speelt helaas nog te veel mee.”

LeuvenMet de zomervakantie in het vooruitzicht is het boeken toe voor alle leerlingen kleuter lager en middelbaar onderwijs. Maar voor kwetsbare kinderen is die zonnige zomerperiode vooral ellelang. Daar hopen 13 UCLL-studenten een mouw aan te passen. Met ‘Sunshine in a Box’ ontwierpen zij 100 dozen boordevol educatief materiaal. Kinderwerking Fabota mocht vandaag de dozen uitdelen.

Zelf zijn de laatstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding bijna afgestudeerd. “Het idee voor de dozen haalden we uit onze stage, maar ook uit de vakliteratuur,” vertellen Marie, Marie, Lias, Eva, Naomi, Nora en Margot. “Daar merkten we dat kinderen vaak een achterstand oplopen tijdens de vakantieperiode. Vaak gaat het dan om kinderen in kansarme gezinnen. In een stad is dat probleem dan net nog wat groter.” Met ‘Sunshine in a Box’ stopten de studenten kwalitatief educatief en recreatief materiaal in een mooi vormgegeven doos. “Prentenboeken, kleurboeken, maar ook krijt of zachte balletjes. We vonden het belangrijk dat de boekjes een divers beeld gaven, en dat al het spelmateriaal ook geschikt was voor kinderen zonder tuin. Met zo'n zacht balletje zal de huisraad wat minder snel sneuvelen.” Voor de aanschaf van dat alles lieten de UCLL’ers zich niet alleen sponsoren door de materiaalontwikkelaars en uitgeverijen, maar ook door familie en vrienden.

Volledig scherm UCLL-studenten overhandigen educatief materiaal aan kinderwerking Fabota © Vertommen

“Onze laatstejaarsstudenten hebben vanuit eigen initiatief en hun opgedane professionele kennis en ervaring met jonge kinderen materialen ontwikkeld die zinvolle spelactiviteiten uitlokken op diverse leergebieden,” zegt Chris Mazarese (54), opleidingsverantwoordelijke van de lerarenopleiding kleuteronderwijs in Heverlee. “Kleuters leren al spelend. Daarom is het materiaal in de dozen niet al te schools, maar zet het niet alleen de kinderen op een laagdrempelige manier aan tot spelen, maar ook de ouders. In kwetsbare gezinnen is de ruimte in het hoofd er vaak niet om bezig te zijn met een opleiding. De plaats van uw wieg speelt helaas nog te veel mee.”

Volledig scherm UCLL-studenten overhandigen educatief materiaal aan kinderwerking Fabota. Lieven Verlinde. © Vertommen

Dat kan Lieven Verlinde (58) van kinderwerking Fabota, onderdeel van buurtwerk ‘t Lampeke, enkel beamen. “Daar bestaat zelfs een woord voor: zomerverlies. Met de zomervakantie voor de deur is dit een ongelooflijk fijn en belangrijk project,” zegt hij. “Spelen is leren, zeker bij kleuters. Voor kinderen waar het aantal speelse prikkels thuis beperkt is is dit soort dozen fantastisch.” Als buitenschoolse kinderopvang met meer dan 40 jaar op de teller weet Fabota als geen ander welke kinderen het meest gebaat zijn met de zomerdozen. “Als toekomstige kleuterjuf willen wij proberen ervaringen te bieden om er vervolgens betekenis aan te geven,” besluiten de studenten. “En wat ons betreft houdt dat niet op in juni.”

Volledig scherm UCLL-studenten overhandigen educatief materiaal aan kinderwerking Fabota. Chris Mazarese © Vertommen

