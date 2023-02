UCLL-studenten krijgen award voor Leuvense pop-ups

Negentien laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement aan de UCLL stelden hun pop-up voor aan vier specialisten uit het bedrijfsleven: Voka-KvK Vlaams-Brabant, JBC, VlaJo en Webhero. Daarbij vielen de jonge ondernemers van de vier pop-ups in de prijzen: ‘beste pop-up’, ‘beste omnichannel’ en ‘beste webshop’. “We willen hen een duwtje in de rug geven om hun traject als ondernemer verder uit te bouwen”, aldus de prijsuitreikers. Nog tot 4 maart zijn de pop-ups op de Bondgenotenlaan 119 in Leuven te bezoeken.

Sinds 17 februari palmen 19 laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement, keuzetraject Kmo en Ondernemen, een stukje van de Bondgenotenlaan in met hun creatieve ondernemersconcepten. De samenwerking met gevestigde namen die studenten ondersteunen en feedback geven, is essentieel volgens UCLL pop-upcoach Karine Appeltans: “De relatie met het werkveld is erg belangrijk en zo krijgen ze van daaruit ook van ervaringsdeskundigen een rechtstreekse reactie en tips. Ondernemen is ook netwerken!”

Allround steun voor jonge ondernemers

​Gedelegeerd bestuurder Kris Claes overhandigde in naam van Jong Voka Vlaams-Brabant, de netwerkcommunity voor ondernemers en high potentials onder de 40 jaar van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, voor het tweede jaar op rij de overkoepelende prijs van ‘beste pop-up’. De leden van Jong Voka kozen uit de vier pop ups de winnaar van de UCLL Pop Up Award. “Als Voka-KvK Vlaams-Brabant moedigen we graag initiatieven aan rond ondernemerschap, en zeker jong ondernemerschap”, zegt Kris Claes. “Naast een award geven we de winnende studenten ook een traject van de starterswerking Bryo cadeau waarmee ze hun ondernemerskills verder kunnen ontwikkelen.” De gelukkige winnaars zijn de 4 studenten achter Second Time Around. Naast de samenwerking met UCLL ondersteunen Jong Voka en Voka-KvK Vlaams-Brabant ook met tal van andere initiatieven jonge student-ondernemers. Bryo Student, de starterswerking van Voka-KvK Vlaams-Brabant, ​ bereikt jaarlijks een 200-tal ambitieuze studenten uit verschillende trajecten. Ook ondersteunt Jong Voka studenteninitiatieven. ​ ​

The next big thing is a lot of small things

​Ook de keuze van JBC viel op Second Time Around, een “Omnichannel Award”-winnaar die zich onderscheidde met een duurzaam en sterk maakverhaal. Ze produceren namelijk zelf een aantal van hun producten en hebben daar een financieel sterk maar eerlijk verdienmodel achter. Robbe Verhaege van de pop-up licht toe: “We geloven er oprecht in dat duurzaam ondernemen van algemeen belang is.” Zijn collega Mirte Kenens vult aan: “We hebben na twee jaar onze theorie tot leven gebracht: zelf een pand gezocht, een manier om de trafiek in de Bondgenotenlaan over de vloer te laten komen en de producten te laten ontdekken. De kans op begeleiding die deze prijzen ons bieden zijn een kans waar we veel aan hebben.”

Pionier en voormalige ‘beste omnichannel retailer van België’ JBC koos voor een award die bij die reputatie aansluit. CEO Bart Claes was persoonlijk aanwezig om de pitches van de studenten te beoordelen: “Voor mij is de next big thing a lot of small things: ik geloof dat veel kleine ondernemingen het verschil zullen maken in Vlaanderen. Ik vind het dan ook fantastisch dat de UCLL dit ook aanbiedt en ondernemerschap op deze manier onder de aandacht brengt en bevordert. Ik kom namelijk van de universiteitsgeneratie waar de focus lag op managers creëren, niet zozeer de opstart van een eigen kmo. Zij zijn nochtans de toekomst en dat is ook de reden waarom ik hier graag bij ben.”

Een vlotte flow naar beste Webshop

Voor het eerste jaar deelde ook lokale e-commerceheld Webhero een prijs uit. Via Webhero’s leerplatform, workshops en een eigen digitale coach om te raadplegen vanuit de opleiding, konden de studenten vlot navigeren in de online ondernemerswereld. Sebastian Van Laer, alumnus en webmaster pop-upcoach: “Webhero neemt heel veel zorgen weg bij startende ondernemers. Het is voor de studenten een geschenk om met zo’n gebruiksvriendelijke en bovendien Leuvense tool als Webhero te mogen leren werken.”

Dit was ook het eerste jaar waarin de Leuvense studenten in het najaar al een webshop lanceerden. Margerita Krajewska van Webhero overhandigde de prijs aan Manu-Elle: “Ze hebben een goede webflow die ervoor zorgt dat klanten makkelijk hun weg vinden in het aankoopproces. Hun klanten ontdekken snel wat de shop te bieden heeft en ook de check-out verloopt vlot. Ze hadden ook aantrekkelijke foto’s, een mooie lay-out en een visueel knap logo. Ten slotte maakten ze optimaal gebruik van onze tools, zoals producten aanvinken om in de kijker te zetten en sterke call to action-knoppen om de bezoekers door hun aankoopproces te begeleiden!”

Verrassingen in Walibi

Er waren ook twee verrassingsawards vanuit VlaJo. Ze kozen de award voor doorzetting, gewonnen door Tea for You. Ze sleepten de prijs in de wacht met hun ondernemersproces: na een hobbelig parcours slaagden zij erin om snel te groeien en een waardevol concept te laten openbloeien tot een mooie shop. De tweede award ging naar het team dat het best weergeeft dat ondernemen ook fun is. Deze keuze viel op Hagelandse Vrienden omwille van de energie en het enthousiasme die de vrienden uitstralen. De ondernemerspassie van de groep werkt aanstekelijk en moedigt oprecht aan om lokaal te kopen. Beide pop-ups krijgen tickets naar het VlaJo NextGen fest dat zal doorgaan in Walibi op 14 mei.

