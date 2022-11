UCLL-lerarenopleiding vraagt meer aandacht voor kunst in het onderwijs met dansperformance: “Ceci n’est pas l’éducation.”

Onder de begeleiding van stadbeiaardier Luc Rombouts zal de danseres Zoë Dumoustier op woensdag 16 november het Ladeuzeplein tot podium maken. Een schreeuw om aandacht voor de teloorgang van de kunsten op school, georganiseerd door de lerarenopleiding lager onderwijs van Hogeschool UCLL. “Vooral wiskunde en taal worden belangrijk gevonden in het huidig politiek discours over onderwijs,” zegt docent Karen Vander Elst. “Kunst wordt vergeten of achterwege gelaten. Maar goed onderwijs moet gaan over de evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Een leerling denkt niet alleen, maar hij of zij voelt en beweegt ook. Ceci n’est pas l’éducation.” Onderzoek van de hogeschool wees uit dat leraren steeds minder tijd kunnen maken voor kunst. Geruggesteund door schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) wil de hogeschool in gesprek gaan met scholen in en rond Leuven om concrete stappen naar meer kunst op school te zetten. “De verwondering, de verbeelding, het ervaren, het experimenteren, het uiten van emoties verdwijnt uit ons onderwijs. Dit is een noodtoestand. Elk kind heeft recht op kunst. Kunst moet een plaats krijgen in onderwijs.”