UCLL hijst de regenboogvlag op alle campussen

“Alle vormen van discriminatie tegengaan is een onmisbare, integrale bouwsteen van een duurzame en rechtvaardige samenleving,” zegt Greet Decin, programmadirecteur van de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL. “Hogeschool UCLL draagt daaraan actief bij door maximale aandacht voor het welzijn en ontplooiing van studenten en personeelsleden. Het is een van onze prioriteiten om een inspirerende leer-, werk- en leefomgeving te bieden waar iedereen zich thuis voelt. In al onze opleidingen en in ons personeelsbeleid leggen we dan ook de nadruk op een open geest, verdraagzaamheid, het openbreken van vastgeroeste kaders en het verleggen van grenzen om de samenleving in beweging te brengen. In die zin beperkt ons engagement zich niet tot vandaag of tot enkel het hijsen van de regenboogvlag.”