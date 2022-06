UCLL genomineerd voor Triple E Award

De Triple E Awards willen ondernemerschap en engagement in het hoger onderwijs te bevorderen en belonen. “Doorheen onze programma’s en expertisecentra staat ondernemerschap voorop,” verklaart StartMinds coördinator Robrecht van Goolen de nominatie. “Zo vinden we het belangrijk dat onze medewerkers over de disciplines én regio’s heen samenwerken, zowel in onderwijs als onderzoek. We stellen ook vast dat onze ondersteuning voor ondernemende studenten, UCLL StartMinds, een brede weerklank kent bij studenten en docenten. Tenslotte zijn we actief in heel wat internationale projecten, waarmee we onze expertise uitdragen over de landsgrenzen heen. Zo lopen er verschillende samenwerkingen waarmee we een boost geven aan het delen van ideeën en specifiek onze kennis over student-ondernemerschap uitdragen naar onze Europese partners.” Of UCLL het van de vier andere genomineerde hogescholen zal halen wordt op 28 juni duidelijk, tijdens de prijsuitreiking in Firenze. “We zijn met 1.700 collega’s fier op deze nominatie en hopen stiekem op een podiumplekje.”