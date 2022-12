UCLL geeft je vleugels: nieuwe muurschildering is ode aan de leerkracht

“We willen laten zien dat we hier mensen opleiden tot leraren die voortdurend in beweging zijn in en vanuit de wereld, die echte verbinding maken met kinderen en jongeren, die met kennis van zaken en met een open blik de wereld intrekken om met authenticiteit en bezieling leerlingen, ouders en de hele samenleving in beweging te zetten,” zegt opleidingsverantwoordelijke kleuteronderwijs Chris Mazarese. Afgebeeld op de muur staan drie jongeren die hoog boven de Leuvense skyline zweven: een knipoog naar de thuisstad van het kunstenaarscollectief. “UCLL wil een stimulerende werk- en leerplek aanbieden waar creativiteit, elkaar ontmoeten en elkaar inspireren centraal staan. De gigantische innovatieve eyecatcher die we voor hen maakten, draagt daar perfect toe bij,” zegt Junes Bazouz, oprichter van Treepack. “Wij zijn er zeker van dat de muurschildering huidige studenten zal begeesteren en veel nieuwe studenten zal aantrekken en motiveren om hier leraar te worden.”