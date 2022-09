Twipe Mobile Solutions uit Heverlee gekroond tot Leeuw van de Export

Twipe Mobile Solutions ondersteunt nieuwsmedia bij hun digitale transformatie. Binnen de categorie moesten voedingsproducent Belkorn uit Diest en XenomatiX uit Leuven, gespecialiseerd in het lasersysteem Multibeam-LiDAR , de duimen leggen voor de techspeler uit Heverlee. Twipe Mobile Solutions ontstond als onderdeel van mediagroep Corelio, en bedient vandaag meer dan 80 kranten in 13 landen. Hun softwaretoepassing laat de gebruiker toe om nieuws op een gebruiksvriendelijke manier te lezen op een scherm, waarbij het leesgedrag wordt gemonitord. In samenwerking met The Times ontwikkelde het bedrijf de digitale butler JAMES, die via artificiële intelligentie op maat gemaakte nieuwslijsten samenstelt voor de gebruiker. “De komende jaren willen we een tech scale-up uitbouwen die in de Champions League van de nieuwsindustrie speelt,” zegt CEO Danny Lein.