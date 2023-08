Twintiger uit Brussel deelt kopstoot uit aan toevallige voorbijganger op Oude Markt

M-IDZOMER is meer dan optredens in de museumtuin: deze tentoon­stel­lin­gen en performan­ces geven het festival voor de meerwaarde­zoe­ker dit jaar kleur

Van 27 tot en met 30 juli kan in je in museum M in Leuven genieten van M-IDZOMER. Op het programma heel wat concerten in de museumtuin maar het festival heeft veel meer te bieden. Omdat de expo’s en de performances al te vaak onderbelicht blijven, geeft HLN Leuven graag een overzicht van wat je allemaal kan ontdekken op de 12e editie.