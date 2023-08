Twintiger onder invloed zwalpt aan hoge snelheid over de baan in Kessel-Lo

3.000 bezoekers in juli voor Zomer van Sint-Pie­ter: “Nog 17 middagcon­cer­ten in augustus”

In juli pikten al meer dan 3.000 toeschouwers een middagconcert mee op de Zomer van Sint-Pieter. “Ook in augustus hebben we nog heel wat moois in petto met klassieke meesterwerken en verrassende composities uit binnen- en buitenland”, zegt schepen Bert Cornillie (Vooruit).