Tweedejaars Atheneum De Ring rijden Ronde van Vlaanderen op rollen voor FLUODAG: “Het is beter gesteld met verkeersveiligheid rond de scholen, maar de weg is lang.”

Vzw XIU werd in 2008 in het leven geroepen door bezorgde ouders van acht verschillende secundaire scholen in en rond Kortrijk. “Op de school waarvan ik de ouderraad voorzat verloren we twee kinderen op twee weken tijd, vlakbij de schoolpoort. Dat is de rechtstreekse aanleiding geweest voor de oprichting,” vertelt Isabelle Vercruysse (56). Sindsdien organiseert de vereniging workshops en wedstrijden om zichtbaarheid in het verkeer te promoten. Sinds vijf jaar zet de vzw de schouders onder de FLUODAG, onder het peterschap van weerman Frank Deboosere. “Hij beloofde bij ons tienjarig bestaan van West-Vlaanderen naar Limburg te fietsen om de zichtbaarheid op de fiets te promoten. Zelf omschrijft hij zich als een fietsende kerstboom.” Tot vandaag werden 231 scholen over het hele gewest lid van XIU.

Op de FLUODAG rijden leerlingen van de vijf provincies een ronde van Vlaanderen af op rollen, alles bij elkaar een 200-tal kilometer. Vanochtend was het aan de leerlingen van GO Atheneum De Ring in Leuven om de spits af te bijten. Op anderhalf uur tijd moesten de leerlingen 51 kilometer, de afstand tussen Hasselt en Leuven, afleggen op twee fietsen. Nadien is het aan Mechelen, Eeklo en Hooglede-Gits om over te nemen. Lukt het de leerlingen, ontvangt de school de XIUgraag-eend en een Rondetrofee. Iets na 11u slaagden de tweedejaars al in hun opzet. Tweedejaars Warre en Wout stonden ook op de trappers. Beide scholieren dragen elke dag een fluovest. Volgens hen is er nog werk aan de verkeerswinkel. Op een oversteekplaats werd één van hen bijna geraakt door een wagen op weg naar school. “Fluo en reflecterende strips helpen, want auto’s zien je beter. Nog beter zou het zijn als er eer duidelijk afgescheiden fietspaden waren,” zeggen ze. Dat beaamt ook Vercruysse. “Bij de ene school is het vandaag al wat beter dan de andere, maar veel hangt af van het beleid van de stad of gemeente. Ik heb de indruk dat er toch meer en meer aandacht aan wordt besteed. We komen van ver, maar de weg is nog lang.”