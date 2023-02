Tweede zware verkeersongeval met fietser op minder dan een week tijd: “Dit is een zwarte week.”

Donderdagavond omstreeks 17u stak een 31-jarige fietser de Tiensevest over op de oversteekplaats ter hoogte van de Dagobertstraat. Terwijl op de rechterrijstrook een rij wagens halt hield om de fietser over te laten steken, reed een dame de file op de linkerrijstrook de file voorbij. Zij kon de fietser te laat opmerken. De man moest met een ziekenwagen worden afgevoerd, maar stelt het al bij al goed. Bij het ongeval bliezen zowel de autobestuurder als de overstekende fietser negatief. Ook van overdreven snelheid was er geen sprake. Het ongeval veroorzaakte donderdagavond een tijdlang hinder, doordat één rijstrook moest worden afgezet.

Volledig scherm Tiensevest in Leuven

Gitzwart

“Dit had veel erger kunnen aflopen,” zucht politiewoordvoerder Marc Vranckx. Het is het tweede zware verkeersongeval met een fietser op een gewestweg in Leuven op nog geen week tijd. Maandag werd een 31-jarige fietser door een openzwaaiend portier op het wegdek geslingerd, waar ze werd aangereden door een personenwagen. Het verdict: een hersenschudding, een lichte hersenbloeding, drie breuken en een zware bloeduitstorting aan haar been. Begin deze maand werd een fietser aangereden door een Lijnbus op de Bondgenotenlaan. Uitgerekend deze week maakte het verkeersveiligheidsinstituut VIAS bekend dat er nooit eerder zoveel fietsdoden werden geteld als het afgelopen jaar: In 2022 stierven 95 fietsers als gevolg van een verkeersongeval.

“Ik stel vast dat er op twintig dagen tijd maar liefst drie zware verkeersongevallen met fietsers plaatsvonden in onze stad,” zegt schepen van mobiliteit David Dessers (Groen). “Dat gitzwarte cijfer kan ik enkel maar betreuren, en ik wens dan ook mijn steun te betuigen aan de slachtoffers. Dit sterkt de stad in haar overtuiging om verder werk te maken van een fietsvriendelijk verkeersveiligheidsbeleid. Zo wordt in april de Tiensepoort verderop conflictvrij gemaakt met de invoering van vierkant groen. Dat neemt niet weg dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Zonder iemand met de vinger te wijzen wil ik bestuurders van gemotoriseerde voertuigen vragen extra goed op te letten wanneer ze zich in het verkeer begeven. Want wie er ook in de fout gaat, het zal altijd de zachte weggebruiker zijn die de dupe zal zijn.”

