Tweede editie DANSVLOER opnieuw overrompeling: “2.500 bezoekers in schouwburg”

Leuven Ex-rector Rik Torfs betreurt gebrek aan reactie van KU Leuven in verkrach­tings­zaak van Limburgse professor: “Als het gaat over iets ernstigs kan je best open kaart spelen”

De KU Leuven was in 2016 meteen na de feiten op de hoogte dat een Limburgse professor pedagogie (63) een studente had verkracht maar greep niet in. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Bij de Leuvense universiteit wordt er voorlopig niet gereageerd op het artikel en dat betreurt voormalig rector Rik Torfs: “Eerlijk communiceren is altijd de juiste weg. Ik vind dat de KU Leuven nu beter zou meedelen wat de stand van zaken is maar dat is de verantwoordelijkheid van het huidige beleid.”

23 oktober