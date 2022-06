Twee vrouwen slachtoffer van gsm-diefstal op Oude Markt: illegaal aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag controleerde de politie in café Apéro een 39-jarige man van Algerijnse afkomst, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België. De man gedroeg zich verdacht op de Oude Markt en hij stapte het café binnen toen hij de agenten zag naderen. Bij controle had hij geen identiteitsdocumenten en gaf hij aanvankelijk een valse naam op. In de buurt waar verdachte werd aangetroffen vond de politie twee gsm-toestellen, die gestolen bleken te zijn in café Barvista van een 19-jarige vrouw en een 25-jarige vrouw, beiden uit Leuven. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek wegens diefstal en onwettige binnenkomst of onwettig verblijf in het Rijk. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding heeft bevolen. De man zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Het onderzoek zal worden verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter. De beide gsm-toestellen werden teruggegeven aan de slachtoffers.