Twee voorbijgangers vinden lichaam vermiste jongeman (19)

De zoekactie werd dinsdagochtend gestart nadat de jongeman maandag niet kwam opdagen na een bezoek aan de Leuvense Jaarmarkt. Op camerabeelden was te zien hoe hij dinsdagochtend omstreeks 5u in de ochtend in de Vaartkom belandde. Twee voorbijgangers troffen deze ochtend een lichaam aan op de plek waar de jongeman in het water viel. “Momenteel wordt alles in het werk gesteld om het lichaam boven te halen”, vertelde Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. Het lichaam van de jongeman is ondertussen geborgen. “Het parket komt ter plaatse. De brandweer heeft de omgeving afgezet.”