Twee verdachten aangehouden die slachtoffer stampen in Parijsstraat en gouden ketting stelen

In de nacht van zaterdag 10 september op zondag 11 september 2022 werd rond 1.50 uur een man lastig gevallen door twee mannen van 18 jaar oud in de Parijsstraat in Leuven. Ze spraken de man aan en volgenden hem enkele meters. Vervolgens zijn de verdachten tegen de benen van het slachtoffer beginnen stampen en namen ze hem vast bij zijn schouders. Op dat moment voelde het slachtoffer een klik en merkte hij op dat zijn gouden ketting verdwenen was. De verdachten wandelden weg en reageerden niet meer op het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer naar de politie wilde bellen, probeerden ze nog zijn gsm uit zijn handen te slaan. De feiten konden worden geregistreerd door camerabeelden. Rond 3.30 uur konden de verdachten, die geen verblijfplaats hebben in België, worden aangetroffen in Leuven. In de buurt werd eveneens een lege portefeuille en enkele bankkaarten gevonden. Op camerabeelden kon men zien hoe een verdachte iets weggooide bij de aankomst van de politie. Tijdens de verhoren ontkende de eerste verdachte iets te maken te hebben met de feiten. De tweede verdachte gaf toe gepoogd te hebben om de ketting te stelen, dit door te tikken tegen de benen van het slachtoffer als afleiding. Hij ontkende echter geslagen of gestampt te hebben. Hij gaf eveneens toe de portefeuille en bankkaarten gestolen te hebben.